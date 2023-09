Dolly Parton reprend "What’s Up" de 4 Non Blondes

"Tout d’abord, j’adore Linda Perry. Deuxièmement, j’adore cette chanson écrite par Linda", a déclaré Dolly Parton dans un communiqué. "Troisièmement, j’aime faire partie de cette vidéo pour essayer de faire réfléchir les gens sur ce qui se passe dans le monde aujourd’hui. Un grand merci aux petits enfants qui ont participé à la réalisation de la vidéo ! Si nos enfants n’y parviennent pas, qui y arrivera ? Encore une fois, je vous demande "Que se passe-t-il ?" (What’s Goin' on) ".

Linda Perry s’est aussi exprimée : "Comment est-on censé réagir lorsque la plus grande et la plus prolifique des compositrices du monde veut reprendre une chanson que VOUS avez écrite ? Sa version de 'What’s Up' est tellement bonne. Son interprétation m’a donné l’impression que c’était sa chanson. Ce n’est pas une surprise. Le tournage de la vidéo a été une expérience agréable et facile. L’ambiance sur le plateau était détendue et Dolly et moi avons eu l’occasion de discuter et de rire beaucoup. Je pourrais continuer encore et encore, je suis évidemment une fan".

Dolly Parton avait déjà partagé sa version de "Let It Be" des Beatles avec les membres survivants Paul McCartney et Ringo Starr. Peter Frampton et Mick Fleetwood ont également participé à l’enregistrement.

Avant la sortie de Rockstar le 17 novembre, on a aussi déjà eu droit au single principal, "World on Fire", "Bygones" avec Rob Halford de Judas Priest, une reprise de "Magic Man" de Heart avec Ann Wilson elle-même, et sa version du classique de Queen "We Are the Champions".

On retrouvera aussi Stevie Nicks, Elton John, Debbie Harry, Steve Perry, Sting, Joan Jett, Lizzo, Brandi Carlile, Miley Cyrus, et bien d’autres encore sur la tracklist.

Plus tôt cet été, la chanteuse a révélé qu’elle ne prévoyait pas de prendre sa retraite et qu’elle préférerait "tomber raide morte au milieu d’une chanson sur scène un jour".