Dolly Parton n’a pas l’impression "d’avoir mérité" sa nomination au Rock and Roll Hall of Fame

Dolly Parton a demandé que son nom soit enlevé de la liste des nommés 2022 pour le Rock and Roll Hall of Fame.

"Même si je suis extrêmement flattée et reconnaissante d’être nommée, je ne pense pas avoir mérité ce droit. Je ne veux pas que les votes soient divisés à cause de moi, je dois donc respectueusement me retirer", a humblement déclaré la chanteuse.

Elle poursuit : "J’espère que le Rock and Roll Hall of Fame comprendra et sera prêt à me nommer à nouveau, si j’en suis digne un jour. Cependant, cela m’a donné l’envie de sortir un album de rock 'n' roll dans le futur, ce que j’ai toujours souhaité faire ! Mon mari est un vrai fan de rock 'n' roll et m’a toujours encouragée à en réaliser un. Je souhaite bonne chance à tous les nommés et je vous remercie encore pour ce compliment. Rock on !".