Dolly Parton dévoile sa cover de Queen

"We Are the Champions" est le quatrième single de Rockstar, qui sortira le 17 novembre sur Butterfly Records, le label de la chanteuse, en collaboration avec Big Machine Label Group. L’album comprend neuf nouvelles chansons originales, en plus d’une série de reprises rock et d’une liste impressionnante de stars invitées. Il a été inspiré par l’intronisation de l’artiste au Rock and Roll Hall of Fame l’année dernière. Elle a déclaré, lors de son discours : "Je crois que je suis une rock star maintenant !"

En mai, Dolly Parton avait dévoilé le premier single de l’album, "World on Fire", un avertissement sur l’état du monde qui constitue sa chanson la plus politique à ce jour. Le mois dernier, elle a partagé deux autres singles : "Bygones", un nouveau titre avec Rob Halford de Judas Priest et Nikki Sixx de Mötley Crüe, et une reprise de "Magic Man" de Heart avec nulle autre qu’Ann Wilson en personne.

Tout cela peut sembler beaucoup pour une personne de l’âge de Dolly Parton, mais elle ne montre aucun signe de faiblesse. Elle a récemment révélé qu’elle ne prévoyait pas de prendre sa retraite, expliquant qu’elle préférerait "mourir un jour au milieu d’une chanson sur scène".