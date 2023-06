Dolly Parton dévoile deux nouveaux titres avec Rob Halford et Ann Wilson

Sur "Bygones", on retrouve également Nikki Sixx, bassiste de Mötley Crüe, et John 5, qui a récemment rejoint les Crüe en tant que nouveau guitariste (et qu’on a pu voir au Graspop Metal Meeting ce week-end). Sur le morceau, Parton et Halford s’échangent les voix, chantant "I’m sorry, so sorry/ How long must you punish me ?/ Why can’t we just move on ?/ Let bygones be bygones" (Je suis désolée, tellement désolée/ Combien de temps dois-tu me punir/ Pourquoi ne pouvons-nous pas aller de l’avant/ Que le passé soit le passé).

Dans un communiqué, Dolly Parton a déclaré que "Bygones" était l’une de ses "chansons préférées" de l’album, ajoutant : "Ce titre convient à tant de couples et le fait d’associer ma voix à celle de Rob, l’un de mes préférés de tous les temps, l’a rendu encore plus spéciale."

Pour sa reprise de "Magic Man", Dolly Parton s’en tient principalement à l’original, chantant le premier couplet avant de céder le micro à Ann Wilson pour le second couplet. "Personne ne peut surpasser Ann, mais j’ai fait de mon mieux, et nous avons ajouté quelques lignes qui n’étaient pas dans l’original", a déclaré Parton. "Nous voulions ajouter quelques éléments qui nous ressemblent. Merci, Nancy, de m’avoir laissé vous remplacer. J’espère vous avoir rendus fières toutes les deux".

On apprenait d’ailleurs récemment que les deux sœurs se sont réconciliées et travaillent à de nouveaux morceaux.

L’album comprendra neuf chansons originales et 21 reprises de classiques du rock tels que "Magic Man" de Heart, "Purple Rain" de Prince, "(I Can’t Get No) Satisfaction" des Rolling Stones et bien d’autres encore. La majorité des chansons sont interprétées par de grands noms tels que Sting, Stevie Nicks, Debbie Harry, Steve Perry, Joan Jett & The Blackhearts et bien d’autres encore.

L’album se termine par deux reprises : "Let It Be", avec Paul McCartney et Ringo Starr, membres survivants des Beatles, ainsi que Peter Frampton et Mick Fleetwood, et aussi "Free Bird", avec Gary Rossington, membre de Lynyrd Skynyrd décédé en mars, Artimus Pyle (ex-Lynyrd Skynyrd), ainsi qu’une voix posthume du défunt chanteur Ronnie Van Zant.

La sortie de Rockstar est prévue pour le 17 novembre.

La tracklist complète :

1. ‘Rockstar’ (special guest Richie Sambora)

2. ‘World on Fire’

3. ‘Every Breath You Take’ (feat. Sting)

4. ‘Open Arms’ (feat. Steve Perry)

5. ‘Magic Man’ (feat. Ann Wilson with special guest Howard Leese)

6. ‘Long As I Can See The Light’ (feat. John Fogerty)

7. ‘Either Or’ (feat. Kid Rock)

8. ‘I Want You Back’ (feat. Steven Tyler with special guest Warren Haynes)

9. ‘What Has Rock And Roll Ever Done For You’ (feat. Stevie Nicks with special guest Waddy Wachtel)

10. ‘Purple Rain’

11. ‘Baby, I Love Your Way’ (feat. Peter Frampton)

12. ‘I Hate Myself For Loving You’ (feat. Joan Jett & The Blackhearts)

13. ‘Night Moves’ (feat. Chris Stapleton)

14. ‘Wrecking Ball’ (feat. Miley Cyrus)

15. ‘(I Can’t Get No) Satisfaction’ (feat. P ! nk & Brandi Carlile)

16. ‘Keep On Loving You’ (feat. Kevin Cronin)

17. ‘Heart Of Glass’ (feat. Debbie Harry)

18. ‘Don’t Let The Sun Go Down On Me’ (feat. Elton John)

19. ‘Tried To Rock And Roll Me’ (feat. Melissa Etheridge)

20. ‘Stairway To Heaven’ (feat. Lizzo & Sasha Flute)

21. ‘We Are The Champions’

22. ‘Bygones’ (feat. Rob Halford with special guests Nikki Sixx & John 5)

23. ‘My Blue Tears’ (feat. Simon Le Bon)

24. ‘What’s Up ?’ (feat. Linda Perry)

25. ‘You’re No Good’ (feat. Emmylou Harris & Sheryl Crow)

26. ‘Heartbreaker’ (feat. Pat Benatar & Neil Giraldo)

27. ‘Bittersweet’ (feat. Michael McDonald)

28. ‘I Dreamed’About Elvis (feat. Ronnie McDowell with special guest The Jordanaires)

29. ‘Let It Be’ (feat. Paul McCartney & Ringo Starr with special guests Peter Frampton & Mick Fleetwood)

30. ‘Free Bird’ (feat. Ronnie Van Zant with special guests Gary Rossington, Artimus Pyle and The Artimus Pyle Band)