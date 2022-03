Dolly Parton a déjà reçu des propositions pour l’album de rock qu’elle voudrait faire dans le futur

Dolly Parton a récemment demandé que son nom soit enlevé de la liste des nommés 2022 pour le Rock and Roll Hall of Fame. Les réactions de la part du monde du rock ne se sont pas fait attendre.

La chanteuse avait humblement déclaré sur les réseaux sociaux : "Même si je suis extrêmement flattée et reconnaissante d’être nommée, je ne pense pas avoir mérité ce droit. Je ne veux pas que les votes soient divisés à cause de moi, je dois donc respectueusement me retirer". Elle avait poursuivi son message en affirmant, entre autres, que cette nomination lui a donné envie de sortir un album de rock 'n' roll dans le futur. Il a fallu peu de temps avant de voir les premières réactions de la part du monde du rock.

Steve Albini a immédiatement proposé de produire Dolly Parton à travers un message sur son compte Twitter : "Dolly Parton aimez-vous l’enregistrement analogique ?". Le producteur (et ingénieur du son) est notamment connu pour son travail avec Nirvana, Pixies, PJ Harvey, The Stooges, Jarvis Cocker, Jimmy Page et Robert Plant, Manic Street Preachers et bien d’autres.