Dolhain: une pétition pour s'opposer aux nouveaux horaires de la SNCB

Moins de trains à la gare de Dolhain-Gileppe, des correspondances moins faciles à Verviers, des trajets plus longs vers Liège et vers Bruxelles. La SNCB modifie ses horaires en décembre. Une pétition circule à Dolhain-Limbourg. Et à la commune, on n'est pas contents.

Moins de trains, et des trajets plus longs

"C'est l'exemple type de la problématique: en décembre, le train de 7h52 qui permettait de se rendre facilement vers Liège et Bruxelles ne s'arrêtera pas" indique l'échevin Stephen Bolmain. "Il va y avoir un peu moins de trains, et surtout, les trains qui restent ont des temps de trajet qui vont être plus longs vers Liège et vers Bruxelles."

Gérard habite la commune de Limbourg. "Je prends le train trois-quatre fois par semaine" explique-t-il. "Quand j'ai découvert le nouvel horaire de la SNCB, vu que j'étais outré, j'ai introduit une réclamation via le formulaire en ligne de la SNCB. J'ai reçu une réponse tout à fait laconique disant qu'ils étaient désolés pour les désagréments à venir. J'ai également fait circuler une pétition en ligne." "Une pétition qui circule ici à Limbourg et qui a déjà recueilli environ 300 signatures" précise l'échevin. "Elle sera envoyée à la SNCB et au ministre."

La SNCB réagit

Nous avons contacté la SNCB. Voici sa réponse: "Dolhain-Gileppe sera connecté toutes les heures, 7 jours sur 7, à Liège, sans correspondance." "Cette modification", poursuit l'opérateur de chemins de fer, "si elle allonge le temps de parcours vers Bruxelles, renforce l'offre entre Dolhain et Liège au bénéfice de nombreux voyageurs et étudiants."

La SNCB et ses clients semblent ne pas parler la même langue.