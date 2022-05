Dolhain: polémique autour de la rénovation de logements sociaux sinistrés suite aux inondations de juillet

"Un potentiel gaspillage", selon les autorités communales

Les autorités communales voient cet investissement public comme un potentiel gaspillage, alors qu'une étude sur la réhabilitation du territoire est en cours.

La Région wallonne a demandé l'interruption des travaux, une décision soutenue par la commune: "On doit pouvoir penser le logement, que ce soit à court terme ou à moyen et long terme" confie Valérie Dejardin, bourgmestre de Limbourg, "et ici, ce qu'on fait, c'est remettre des châssis dans un quartier sinistré deux fois alors qu'il y a une étude qui est en cours et qui va nous permettre de réfléchir à comment faire pour reloger rapidement les gens, -et là, on parle de fin juin-, et comment faire pour les loger à moyen et à long terme, en retransformant le quartier et en l'adaptant aux réalités actuelles."

La réalité actuelle, c'est aussi de reloger rapidement les personnes sinistrées. La bourgmestre l'entend mais refuse de jouer avec la sécurité de la population. Elle se dit prête à prendre les arrêtés de police nécessaires.