Dolhain-Limbourg: les enfants des écoles dessinent la paix

"On est parti de l'actualité, de la guerre en Ukraine. On a réfléchit à ce thème pour aboutir à la paix que l'on veut tous. Leur première réaction, c'est la peur que cela n'arrive ici. Certains en découvrant l'actualité ont pleuré. On essaye de les rassurer. Pour eux, la paix, c' est l'amour , c'est le vivre ensemble, tout ce qui est aussi le respect de la nature. Les enfants ont aussi été touchés par les inondations, ils ont peur qu'une autre catastrophe se reproduise ici", explique Madame Pauline, institutrice des 5 è et 6è des écoles communales.

A Ste-Elisabeth à Goé, Madame Stéphanie a aussi envisagé la paix plus largement : "on est parti de ceci: tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin dans le domaine de la paix mais aussi de la pollution, du réchauffement climatique. Notre école n'a pas été touchée par les inondations mais certaines familles l'ont été. On sent quand même que le climat est anxiogène, les enfants avaient envie de déposer un peu tout cela à l'école".