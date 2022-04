Dolhain: le terrain de foot bientôt réhabilité, plus de 9 mois après les inondations

A la récréation de 10 heures, les enfants de l'école communale de Bilstain jouent au football. Les jeunes membres du club sont impatients de retourner au stage. "Quand je passais devant, je demandais à mon papa quand ils vont le reconstruire, et je disais à mon papa que ça ressemblait un peu à une déchèterie, et j'étais content d'aller là". "J'ai demandé plein de fois à mon papa quand on allait reconstruire le terrain car il y a eu les inondations. Je suis content parce que ça fait longtemps qu'on n'a plus été jouer dessus. Je suis content" se réjouissent Cyril et Marius, tous deux âgés de 7 ans.

Le semis est en cours