Doku entre deux chaises, Mangala ennuie Tielemans, un trio royal : 5 enseignements après Belgique-Estonie

Dérangé par le pressing de son groupe dans la banlieue de Bakou samedi, Domenico Tedesco a retapé sur le clou depuis lors, avec notamment quelques séquences de pressing collectif guidées par le rond indiqué avec ses mains. C’était d’autant plus évident sur les dégagements du portier estonien, le bloc belge se regroupant en moins de vingt mètres pour tenter de récupérer le ballon au plus vite. Le tacticien italo-allemand, qui fêtait son 38e anniversaire ce mardi, a beaucoup parlé aux joueurs en première période, un peu moins ensuite.

Il a aussi pris le soin de montrer sa bienveillance : donner du rythme à un pion qui en manque beaucoup (Dodi Lukebakio), redonner de la confiance à un autre (Charles De Ketelaere) et offrir du temps de jeu à deux défenseurs (Hugo Siquet et Zeno Debast). Durant ce rassemblement, en plus des gardiens, seuls Ameen Al-Dakhil et Olivier Deman n’ont pas reçu une seule minute. Ils en avaient reçu en juin, preuve que le sélectionneur est attentif à ce genre de petits détails.