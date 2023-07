Doku, Carrasco, Debast ou Bornauw : ces 7 Diables Rouges doivent-ils changer d’air cet été ?

Régulièrement sur le terrain, Alexis Saelemaekers est poussé vers la sortie par la direction de l’AC Milan, notamment pour faire de la place aux futures recrues comme Christian Pulisic, l’ailier droit rend tout de même de fiers services à son club. Sa polyvalence et son expérience au plus haut niveau malgré son jeune âge vont certainement intéresser plusieurs clubs en Italie et à l’étranger. Le choix sera difficile à faire cet été.

Habitué à jouer, Saelemaekers a besoin de temps de jeu pour assurer sa place à l’Euro prochain. Mais le voir rejoindre un club moins huppé ressemblerait également à une déception. Tout dépendra donc de l’identité des clubs qui seront sur le coup.