Doku à nouveau titulaire avec Manchester City mais surpris par Wolverhampton, Burnley s'enfonce encore un peu plus

Jérémy Doku était à nouveau titulaire avec Manchester City, mais les Skyblues ont été surpris par Wolverhampton (2-1) à l'occasion de leur rencontre dans le cadre de la 7e journée de championnat d'Angleterre. L'ailier de 21 ans a arpenté le côté gauche pendant toute la rencontre, mais le but contre son camp de Dias (13e) et la réalisation de Hwang Hee-Chan (66e) ont fait la différence malgré l'égalisation d'Alvarez sur un joli coup franc direct (58e).

Youri Tielemans, dont le temps de jeu est famélique depuis son arrivée à Aston Villa cet été, a disputé les arrêts de jeu de la rencontre remportée par les siens contre Brighton (6-1), avec un triplé de l'Anglais Ollie Watkins. Leander Dendoncker est quant à lui resté sur le banc, aux côtés de l'entraîneur espagnol Unai Emery.

Vincent Kompany et Burnley ont été battus par Newcastle (2-0) et demeurent en quête de leur première victoire en Premier League. Ameen Al-Dakhil a joué tout le match en défense centrale. Mike Trésor est resté en survêtement, alors que Manuel Benson manquait sur la feuille de match à cause d'une blessure à la cheville.

Contrairement à Burnley, Luton a conquis son premier succès de la saison en s'imposant à Everton (1-2). Amadou Onana, titulaire comme à son habitude dans l'entrejeu des Toffees, a contribué à la réduction du score inscrite par Calvert-Lewin (45e), mais celle-ci n'a pas suffi face aux deux buts inscrits par Lockyer (24e) et Morris (31e) en faveur des Hatters.

Leandro Trossard est quant à lui resté sur le banc d'Arsenal, vainqueur sur le terrain de Bournemouth (0-4). Les Gunners (2e, 17 points) reviennent à une unité de City en tête du classement. Villa (15 points) est 4e. La bataille pour le maintien fait rage avec Everton (16e, 4 points à égalité avec Luton (17e), devant Burnley (19e, 1 point).