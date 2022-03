Dojo fédéral de Louvain-la-Neuve : feu vert sous conditions pour la reprise du chantier

C’est un dossier bloqué depuis 2017 : le dojo fédéral, en construction juste à côté du Blocry à Louvain-la-Neuve, devrait a priori pouvoir être finalisé, suite à une décision de la Région wallonne.

À cause de la faillite de l’entreprise en charge du dossier, le chantier du dojo fédéral n’a plus évolué depuis plus de 5 ans. Mais cela pourrait enfin changer. Ce jeudi, le Gouvernement wallon, qui subsidie le projet à hauteur de plus d’1,4 millions d’euros, a proposé de confirmer la poursuite du dossier par la Fédération Francophone Belge de Judo, sous certaines conditions. Pour l’instant, cette dernière ne dispose pas du droit de jouissance requis sur le terrain. Il faudrait donc que l’ASBL "Centre de Haut Niveau du judo", actuelle titulaire du bail immobilier, cède ses droits.

Ensuite, le Fonctionnaire Délégué de l’urbanisme devra remettre un avis sur le permis, pour déterminer si les derniers travaux doivent faire l’objet d’un nouveau permis.

Enfin, la Fédération francophone de judo devra prouver sa capacité financière à assumer la partie non subsidiée des travaux restant à réaliser.

L'une des prochaines étapes sera également la recherche d'une nouvelle entreprise de construction pour la poursuite du chantier.