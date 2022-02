Doja Cat reprend “Celebrity Skin” de Hole dans une pub pour le Super Bowl

Doja Cat est arrivée sur les ondes de Tipik grâce à " Say So ", elle a proposé une ode aux femmes sur " Woman " et a cartonné sur Tiktok avec " Streets ". La star planétaire continue de nous surprendre en reprenant, cette fois, " Celebrity Skin " de Hole. La chanson de 1998 servira de bande-son à une publicité diffusée durant le Super Bowl.

Dans la publicité pour la chaîne de restauration tex-mex Taco Bell, elle se déguise en clown, fonce avec sa voiture jusqu’au fast food en question en mettant le bazar sur son passage.

Taco Bell a voulu montrer "une histoire épique de libération du conformisme qui montre Doja Cat aux côtés d’autres personnes qui s’échappent d’un collège de clowns […]. Le spot est une représentation de l’exaltation qui découle du fait d’honorer et de célébrer sa différence." partage le magazine Numero.

La reprise de ce titre a été légèrement adaptée par Courtney Love elle-même.

Alors que le Super Bowl accueillera 5 légendes du Hip-hop durant la mi-temps (Eminem, Snoop Dogg, Mary J Blige, Kendrick Lamar et Dr. Dre), d’autres artistes comme Doja Cat laisseront une empreinte sur cet évènement planétaire.