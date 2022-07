Doja Cat affichée sur TikTok par Noah Schnapp (Stanger Things)

"Le fait que Noah ait posté une conversation entre lui et moi est incroyablement inconscient et farfelu" a déclaré l’interprète de "Say So" mais a justifié l’action de Schnapp par son jeune âge (17 ans). "Quand on est si jeune, on fait des erreurs. On fait des bêtes choses, on dit des bêtes choses. On fait foirer les relations qu’on entretient avec les gens. J’essaye d’être juste."