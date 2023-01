Doit-on s’inquiéter de variants plus virulents en provenance de Chine ? « La menace viendrait plutôt des Etats-Unis avec le variant Omicron XBB.1.5 encore plus transmissible »

Prévisions pessimistes

D’autant que les projections de scientifiques indépendants sont pessimistes. Les chercheurs (de l'université de Hong Kong ou de la société britannique d'analyses médicales Airfinity) prédisent respectivement que de un à 1,7 millions de Chinois pourraient mourir du virus cet hiver.

Antoine Flahaut est encore plus pessimiste : "On a transposé des chiffres observés à Hong-Kong, qui a connu une hécatombe, à l’ensemble de la population chinoise ! Or l’espérance de vie à Hong-Kong est une des plus élevée au monde. Les infrastructures sanitaires y sont bien plus développées. Ces chiffres sont malheureusement largement sous-estimés…"

Les sous-variants d’Omicron sont de plus en plus transmissibles

La cause de cette hécatombe sanitaire ? "Cette déferlante de cas de covid s’explique par le fait que les sous-variants d’Omicron sont de plus en plus transmissibles", explique Antoine Flahaut, "et passé un seuil de transmissibilité, on ne peut rien faire pour le bloquer. C’est ce qui s’est passé en Europe, avec les différentes vagues, malgré les taux de vaccination".

Le problème en Chine, c’est que les infrastructures sanitaires ne sont pas suffisantes. En un rien de temps, les hôpitaux se sont retrouvés submergés, les pharmacies ont été prises d'assaut, avec des pénuries de médicaments anti-fièvre. Les besoins en soins intensifs sont nettement supérieurs aux capacités actuelles en Chine.

Pour Thierry Kellner, spécialiste de la politique étrangère de la Chine à l’ULB, la gestion anti-covid des autorités chinoises est un échec. "Les autorités chinoises ont utilisé les succès au début de la pandémie, en 2020", analyse-t-il. "Leur politique de confinement stricte était à l’époque présentée comme une réussite. Mais le passage soudain de cette politique restrictive à une ouverture totale est un échec… Car cette ouverture s’est faite dans la précipitation, sans mener une réflexion de fond sur les conséquences, sans que le pays ne soit préparé sur le plan médical".

Et de préciser, "le pouvoir a été forcé de prendre ces mesures d’ouverture début décembre, pour calmer la population qui manifestait son mécontentement, et aussi pour des raisons économiques, l’objectif de la croissance étant une priorité. Quoi que cette nouvelle vague de Covid risque bien de porter un coup à l’économie chinoise et même mondiale !".