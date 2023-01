Doit-on s attendre à l'explosion d une bombe sociale le 5 février prochain, date de l'embargo européen sur le diesel russe ?

Le magazine L’Express nous avertit que le 5 février prochain, il y a un risque qu’une bombe sociale explose. C’est dans quatorze jours et si bombe il y a, elle a une longue mèche. Mais ce n’est pas une raison tout de même pour essayer de la désamorcer. Le problème, c’est que la bombe en question va même être activée par l’Europe. C’est une bombe que nous avons placée nous-mêmes…

Je m’explique : l’Europe, depuis l’invasion de l’Ukraine, a décidé de punir la Russie avec des sanctions économiques. L’une d’elles est d’ailleurs à double tranchant puisque l’Europe a décidé il y a quelques semaines d’interdire aux navires de décharger la moindre goutte de pétrole dans un port européen. Mais le 5 février prochain, nous allons faire un pas supplémentaire. L’union européenne va interdire également les importations de produits pétroliers raffinés russes. Et quand on dit raffinés, vous devez comprendre Diesel. Or, le souci, c’est que notre vieux continent importe 50% de son diesel de Russie. La faute à qui ? Ça ne sert à rien de regarder du côté de l’ancienne chancelière allemande Angela Merkel. Après tout, il ne faut pas lui faire porter tous les malheurs de la terre à cette brave dame.

Non, c’est le résultat, Comme le confirment mes confrères de L’Express, à la fois d’un pur calcul économique. Ce n’était pas intéressant de garder ces activités de raffinage en Europe occidentale, car les marges bénéficiaires étaient trop faibles. Et puis, comme son raffinage posait quelques soucis environnementaux, on a préféré déléguer ça aux Russes...