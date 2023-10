Doit-on exposer son couple sur les réseaux sociaux ?

Tous les lundis dans le réveil de Tipik, Gaëtan, Audrey et Kristofer donnent leur avis, et plusieurs camps s’affrontent : c’est le choc des générations !

Aujourd’hui on parle de couple, et plus précisément de la place qu’on lui donne sur les réseaux :

Tandis que Gaëtan et Kristofer préfèrent partager leur passion sur leurs réseaux sociaux, une étude commandée par le site de rencontres Bumble révèle qu’en Inde, plus d’un quart (27%) des jeunes âgés de 18 à 26 ans est attaché à ce que leur moitié publie une photo d’eux sur leur compte Instagram.

Autre point de l’étude : 31% du panel appartenant à la fameuse génération Z, veulent reproduire les tendances #couplegoals (couple parfait) qu’ils voient sur les réseaux sociaux.