Doit-on craindre un crash immobilier en Belgique ?

Ce qui peut également entraîner un crash immobilier, c’est un phénomène de méfiance du public face à un événement. Si pendant une période le nombre d’acheteurs dépasse le nombre de vendeurs (comme ce fut le cas chez nous à la sortie de la crise sanitaire), les prix du marché augmenteront. Si à l’inverse, le nombre d’acheteurs devient subitement moins important que le nombre de vendeurs, les prix redescendent. C’est la loi de l’offre et de la demande. Le problème, c’est que les propriétaires qui ont mis leurs biens en location seront tentés de les vendre avant qu’ils ne perdent trop de valeur. "Et si tout le monde vend en même temps, c’est le crash", explique Renaud Grégoire. "C’est ce qui s’est passé aux États-Unis en 2008 ou en Espagne et aux Pays-Bas dans les années 2010". En Belgique toutefois, les chances d’en arriver là sont minces. "En Belgique, plus de 60% des bâtiments sont occupés par leurs propriétaires. Ils ne vendront pas spécialement leur habitation parce que le marché s’écroule."