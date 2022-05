Dois-je m’inscrire pour profiter des contenus Auvio ? Comment faire ?

1. Pour vous inscrire sur Auvio :

Cliquez sur le bouton S’INSCRIRE et complétez les champs Adresse e-mail, Mot de passe, Prénom et Nom. Attention, vous devez écrire votre adresse e-mail dans son entièreté et validez après avoir renseigné les champs.

Vous recevrez un e-mail de confirmation valable 24h (pensez à vérifier vos spams et/ou courrier indésirable). Cliquez sur le lien indiqué dans l’e-mail pour valider votre inscription.

Si vous vous inscrivez et que le message suivant apparaît : " L’adresse e-mail existe déjà ", cela signifie que vous êtes déjà inscrit. Cliquez alors sur le bouton CONNECTEZ-VOUS. Complétez les champs Adresse e-mail et Mot de passe.

J’ai oublié mon mot de passe : cliquez sur Mot de passe oublié. Vous allez recevoir un e-mail valable une heure dans lequel vous pourrez encoder votre nouveau mot de passe. Pensez à bien vérifier vos spams et courrier indésirable.