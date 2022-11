Doigt d’honneur de Mario, tweet de John Lennon... ces cafouillages que Twitter tente d’arrêter

Moins de trois semaines après l’annonce officielle du rachat de Twitter par le milliardaire Elon Musk, le réseau social à l’oiseau bleu a déjà connu de sacrées mésaventures.

Ces derniers jours, une pagaille provoquée par un changement concernant la certification des comptes a permis à John Lennon de tweeter depuis le paradis ; à la société pétrolière BP d’affirmer : "Ce n’est pas parce qu’on a tué la planète qu’elle ne peut pas nous manquer"; à Nintendo America de poster une photo d’un Mario faisant un doigt d’honneur ou encore à la firme Pepsi de tweeter "Le Coca est meilleur." Toutes ces annonces ont bien entendu été émises par de faux comptes ou comptes parodiques. Ils étaient pourtant détenteurs du petit "v" bleu garantissant leur certification.

Une possibilité permise par un changement de politique de la plateforme concernant les comptes certifiés. Avant l'arrivée d'Elon Musk, les gouvernements, les entreprises, les médias, les journalistes, les politiques, les personnalités culturelles ou sportives pouvaient bénéficier d'une certification de leur compte si celui-ci était "authentique, notoire et actif." Un système dépassé selon le nouveau dirigeant qui a conditionné cette certification à un abonnement payant de 8 dollars par mois, l'abonnement "blue", une sorte de formule premium comprenant la certification, moins de publicité et plus de possibilités en matière d'édition. Elon Musk avait déclaré: "Le système actuel des seigneurs et des paysans, avec ceux qui ont la coche bleue et ceux qui ne l’ont pas, c’est des conneries. Pouvoir au peuple! Blue pour 8 dollars par mois."

Une fois le compte certifié, impossible de changer son nom, la chanteuse Doja Cat l’a appris à ses dépens, elle s’était rebaptisée à la blague "Christmas" ("Noël") et a ensuite eu les plus grandes peines à retrouver son véritable nom de scène sur Twitter. Bien plus préoccupant, des questions de fiabilité ont rapidement été soulevées.