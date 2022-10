Doigt blanc : à partir de quand faut-il s'inquiéter pour un panaris ?

On en a tous déjà eu, on appelle également ça "un doigt blanc", le panaris est une infection cutanée au doigt ou à l'orteil. Explications dans la consultation du Docteur Charlotte, médecin référent de l'émission "La Grande Forme".

Qu'est-ce qu'un panaris ?

"Nous avons tous de petits lambeaux de peau sur le bord des ongles, on appelle ça des envies et parfois, on a envie de les arracher! Le souci est qu'en les arrachant, vous ouvrez la porte à des infections. Et cette inflammation sur le bord de l'ongle s'appelle le périonyxis et parfois, cette infection peut être bactérienne et ça devient un panaris."

Dans la majorité des cas, le germe responsable du panaris est le staphylocoque doré

"Nous avons tous sur la peau une bactérie qui s'appelle le staphylocoque (blanc ou doré) et quand on a une plaie, la plupart du temps, on arrive à la désinfecter et le staphylocoque s'en va. Mais dans ce cas-ci, il va passer sous l'ongle, ce qui devient difficile à désinfecter et ça va provoquer une infection et une inflammation. Après 2-3 jours, le bord de votre ongle va gonfler et devenir rouge. Parfois, après une semaine, du pus blanc va apparaître et va mûrir, ce qui peut devenir très douloureux."