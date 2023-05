Dogstar, le groupe de grunge de Keanu Reeves, reprend après 23 ans

Au début du mois, le groupe - composé de Keanu Reeves, Bret Domrose et Rob Mailhouse - a annoncé qu'il se préparait à sortir ses premières nouvelles compositions en 23 ans.

Ils ont sorti deux albums, Our Little Visionary en 1996 et Happy Ending en 2000, avant d'arrêter en 2002. Keanu Reeves jouait de la basse dans le groupe et l'intérêt pour eux a grandi en même temps que sa carrière d'acteur commençait à décoller. Le groupe a depuis révélé sur sa page Instagram qu'un nouvel album était en préparation.