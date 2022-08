"Doggyland" : Snoop Dogg lance une nouvelle série pour enfants

En plus de sa marque de céréales, "Snoop Loopz", Snoop Doog lance sa nouvelle série pour enfants, "Doggyland", disponible gratuitement.

Officiellement intitulée "Doggyland – Kids Songs & Nursery Rhymes", la série est disponible gratuitement sur YouTube et YouTube Kids. "En tant que père, grand-père et entraîneur de football des jeunes de longue date, il a toujours été important pour moi de créer des environnements positifs et éducatifs pour tous les enfants. Nous voulions proposer notre émission sur YouTube et YouTube Kids, qui offrent un accès gratuit à tout le monde, afin que tous les enfants puissent en profiter.", a déclaré Snoop Dogg à propos de son désir d’être co-créateur de l’émission selon NME.

La série met en scène une troupe de chiens qui enseignent aux enfants (jusqu’à huit ans) les compétences sociales et émotionnelles à travers la musique et la danse.

Pour concrétiser son projet, Snoop a fait appel à Claude Brooks et October London. "J’ai toujours voulu créer une série adaptée aux enfants qui leur permette d’être des enfants et qui soit vraiment représentative de la culture et ce, de la musique aux personnages", a-t-il ajouté. "Lorsque j’ai commencé à constituer mon équipe, il était tout à fait normal de m’associer à Claude, qui a créé la série emblématique 'Hip Hop Harry' et qui a construit une programmation diversifiée pour enfants et à October London, un chanteur et écrivain talentueux."