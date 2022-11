Dog wash du cœur à Charleroi : un service offert aux sans-abris pour leur animal de compagnie

Au bout de la laisse que tient Pascal, Bandit. "C’est mon ami. Mon fils. C’est lui qui est avec moi, du matin au soir." Pascal est sans-abri à Charleroi depuis 29 ans : "J’ai recueilli ce chien il y a sept ans. Il venait d’être abandonné le long de l’autoroute."

Depuis lors, ils ne se quittent plus. L’un veille sur l’autre dans ce rude monde qu’est la rue. "Je m’en occupe comme si c’était mon enfant. Mais ce n’est pas toujours simple. La dernière fois que je l’ai lavé, c’était en été. Il y a six mois…"

Dans le pelage de Bandit, la crasse a pris ses quartiers. "Venez Monsieur… C’est à votre chien." Maryline, debout dans la remorque aménagée, est prête à superviser ce nettoyage de grande ampleur. Le Border Collie rejoint la bénévole de la SPA de Charleroi, grimpe dans la bassine. La bête n’est pas farouche. Presque impatiente de ressentir le jet chaud tremper son poil. "Pourtant, il a horreur de l’eau habituellement", assure le sans-abri saisissant le pommeau. Shampouiner, frotter, rincer, mouiller, frotter, rincer. "Vas-y hein. Il est encore tout crado", houspille Maryline. "Je vais me mouiller si je fais plus fort. Le chien on va le sécher. Moi, je n’ai rien pour ça." Pascal prend son temps. Il sait la chance qu’il a de pouvoir bénéficier de ce service.