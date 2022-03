Dog : un film hommage et au-delà...

Et si ce Ranger sur quatre pattes dans le film a pour nom Lulu, ça n’est pas un hasard. Lulu est en effet le nom du Pitt Bull que possédait l’acteur. Avant que son chien tant aimé ne meure d’un cancer en décembre 2018, Channing Tatum est parti faire un grand voyage avec lui, dont il partagea certains des bons moments sur Instagram… Voyage qui va lui inspirer ce premier film derrière la caméra.

Dog, comme tout bon " buddy movie ", réunit deux personnages que tout oppose et qui vont devoir faire un bout de chemin ensemble, avec ceci de particulier que le tandem se compose ici d’un chien traumatisé difficile à contenir et d’un soldat qui lui aussi n’est pas au mieux de sa forme, mais ne veut pas se l’avouer. Et comme dans tout bon road trip, nos deux compagnons d’infortune vont au cours de ce voyage multiplier les aventures plus ou moins rocambolesques et les rencontres plus ou moins encourageantes. Au final, le film combine à merveille humour et émotions, bénéficie de l’interprétation sensible de Channing Tatum et se révèle une très jolie célébration de ces liens que les humains peuvent établir avec les chiens et de leurs bienfaits.

Dog ne manque pas de chien… courez le voir !