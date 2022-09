Doel 3 s’éteint ce vendredi : comment se passe le démantèlement d’un réacteur nucléaire ?

A noter que la semaine dernière, la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden (CD&V) a fait une ultime demande de report de démantèlement de Doel 3 à l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire (AFCN).

Certes, le débat est politique mais techniquement, est-ce que Doel 3 pourrait être prolongé ? Pourrait-on finalement la remettre en route si on entame ce démantèlement ? "C’est une question à laquelle je ne peux malheureusement pas répondre parce que ça dépend vraiment des aspects de sûreté", explique Vincent Massaut.

C’est l’Agence fédérale qui donne le blessing, qui donne le fiat pour pouvoir continuer à travailler ou pas

"L’Agence fédérale de contrôle nucléaire va donc regarder si les conditions de sûreté sont garanties, et ceci sur la base d’un dossier de sûreté qui devra être introduit par Electrabel. C’est donc Electrabel, l’opérateur lui-même, qui doit faire son analyse de sûreté et la présenter à l’Agence fédérale. Et c’est l’Agence fédérale qui donne le blessing, qui donne le fiat pour pouvoir continuer à travailler ou pas."

Vous l’aurez compris, si l’on veut garder Doel 3 sous cloche, il faudra que ce soit avant l’opération de démantèlement, avant la troisième opération. Cela peut donc arriver dans l’ordre de trois à cinq ans, estime Vincent Massaut.