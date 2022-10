Dodi Lukebakio y croit pour la Coupe du monde : "Je peux amener de la technique et de la vitesse aux Diables"

À moins d’un mois de la Coupe du monde, la course pour faire partie de la liste des 26 joueurs retenus par Roberto Martinez rentre dans son sprint final. Invité de La Tribune, Dodi Lukebakio a évoqué cette situation et ses chances d’en faire partie.

Buteur à six reprises cette saison en douze matches en club, l’ailier est en pleine bourre : "C’est clairement la meilleure période de ma carrière. Je suis content d’avoir pu commencer cette saison en forme. J’ai mis les moyens pour cela en engageant un préparateur physique pendant mes vacances. Quand j’étais à Wolfsbourg, Mark van Bommel me donnait confiance et il a été viré. Le coach qui a pris la relève m’a fait moins jouer. Malgré cela, j’ai énormément appris car c’était ma première saison en Allemagne. Parfois, je ne jouais pas du tout donc cela m’a forgé.", a-t-il expliqué.

Pour sa cinquième cap avec les Diables, Lukebakio était passé à deux doigts d’égaliser contre les Pays-Bas sur une superbe retournée acrobatique qui avait heurté le poteau. "Cette action a marqué les gens. J’ai essayé de faire belle impression en rentrant. C’est dommage que ça ne soit pas rentré mais j’ai pu montrer de quoi j’étais capable. Cela faisait un an que je n’avais plus joué en équipe nationale donc c’était important de montrer ce dont j’étais capable.", a raconté le joueur.

Concernant la Coupe du monde, celui qui considère le poste d’ailier droit comme sa "meilleure place" sait ce qu’il peut amener au groupe des Diables. "Je peux apporter de la vitesse et de la technique mais ce n’est pas à moi de juger si je peux y être. La meilleure réponse est à montrer sur le terrain. J’espère montrer ce que je peux faire chaque week-end sur les terrains."