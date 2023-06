Dodi Lukebakio va changer de club : "Je veux jouer le haut du classement... mais pas le droit de me tromper à un an de l'Euro"

Brillant avec les Diables Rouges lors du rassemblement de mars, Dodi Lukebakio a depuis lors connu la relégation avec son club, le Hertha Berlin. L'ailier belge a toutefois marqué 12 buts et délivré 5 assists, toutes compétitions confondues.

"Je n’avais jamais vécu une relégation. C’était difficile, j’étais ému. On est descendu et ça me dérange. J’ai fait ce que je pouvais à titre individuel. On ne peut pas toujours tout contrôler. Je pense sincèrement que j'ai tout donné. Il va falloir passer à autre chose. Mon objectif, c'est de franchir une étape, jouer le haut du classement. J’attends mon agent. Je suis confiant, j’espère qu’il y aura une bonne nouvelle. Pourquoi pas jouer la Champions League ? J'aimerais bien en tout cas. Je n'ai pas un championnat favori, je veux simplement trouver le bon projet. L’idéal, c’est de commencer la préparation avec le nouveau club. Il y a de l'intérêt, on verra le club qui me voudra le plus. Je me concentre sur les deux matches des Diables puis on verra", a introduit le joueur de 25 ans.

"C’était la meilleure version de moi-même cette saison. Je veux toutefois essayer de faire encore mieux. J’avais mis tout de mon côté pour performer. J'aimerais encore améliorer les décisions dans mon jeu, mon placement et la finition. Combien je vaux ? Je ne sais pas, ce sera une discussion entre mon agent et les clubs. Ce n'est jamais évident de s'adapter dans un nouvel environnement. Ce sera important de bien choisir, à un an de l'Euro. Je n'ai pas le droit de me tromper. Je sais ce que je veux."