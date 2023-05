Dodi Lukebakio proposé à Fribourg : bientôt un quatrième club allemand pour le Diable rouge ?

Le Hertha Berlin, avec une passe décisive de Dodi Lukebakio, s'est imposé le week-end dernier dans son duel de bas de classement face à Stuttgart (2-1), dans le cadre de la 31e journée de Bundesliga, le championnat allemand de football.

Troisième assist de la saison pour le Diable rouge, par ailleurs auteur de 11 buts en 30 apparitions dans la compétition allemande. Lukebakio n'avait jamais marqué plus de dix buts en championnat. Paradoxalement, l'ailier déroutant fait donc la meilleure saison de sa carrière, au vu des statistiques, dans une équipe qui ne tourne pas du tout (6 victoires, 7 partages et 18 défaites en 31 rencontres). Sa formation est 18e et dernière de Bundesliga. Le sauvetage est encore possible, mais il s'annonce périlleux.

Afin de prendre la température en cas de bascule, ou pas forcément d'ailleurs, Sky annonce que l'entourage du Diable rouge, passé pour rappel par le Sporting d'Anderlecht et le Sporting de Charleroi, a pris contact avec Fribourg, cinquième de l'élite. Si l'opération venait à se conclure, Lukebakio connaitrait, à 25 ans, déjà son quatrième club allemand après Dusseldorf, Wolfsburg et donc le Hertha Berlin.

Sa valeur marchande, qui a un peu grimpé suite à ses bonnes prestations contre la Suède et l'Allemagne avec les Diables Rouges, est estimée à 15 millions d'euros.