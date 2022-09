"Dodi Lukebakio est le Belge le plus en vue en Bundesliga cette saison!"

La Tribune reprend et les bonnes habitudes reviennent. Notre consultante Bundesliga, Sophie Serbini a débriefé avec nous le début de saison des Belges dans le championnat allemand.

"Bof", voilà qui résume plutôt bien la situation selon Sophie. "Pour ceux de Wolfsbourg c'est vraiment compliqué pour l'instant, le club vit un début de saison très compliqué. C'est pas facile pour Sebastiaan Bornauw, qui a été remplacé à deux reprises à la mi-temps par Niko Kovac. Il vit un début de saison, comme toute la défense de Wolfsbourg, compliqué."

Et les Belges de Dortmund? "C'est bien mais ils ne sont pas titulaires indiscutables. Que ce soit Thorgan Hazard ou Thomas Meunier. Mais Dortmund fait un bon début de saison, on sait qu'il y aura beaucoup de turn-over dans cette équipe puisqu'elle joue la Ligue des Champions et la Coupe d'Allemagne en plus de la Bundesliga."

Du positif quand même dans tout cela : "Celui pour qui cela fonctionne le mieux, c'est Dodi Lukebakio. Il fait vraiment un bon début de saison, il est titulaire indiscutable depuis qu'il est revenu au Herta Berlin, deux buts une passe décisive. Et surtout Sandro Schwarz qui dit beaucoup de bien de lui, offensivement et défensivement. Il dit qu'il a vraiment progressé là-dessus, qu'il participe vraiment à l'effort de l'équipe."