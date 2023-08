Dodi Lukebakio est à Séville pour finaliser son transfert

Dodi Lukebakio est sur le point de s’engager avec le FC Séville. Notre compatriote est arrivée en Espagne pour régler les derniers détails de son transfert chez le vainqueur de l’Europa League. En Andalousie, il rejoint Adnan Januzaj.



A 25 ans, le Diable rouge poursuit son tour d’Europe. Après la Belgique (Anderlecht, Charleroi), la France (Toulouse), l’Angleterre (Watford) et l’Allemagne (Düsseldorf, Wolfsburg, Hertha Berlin), Lukebakio va découvrir l’Espagne et la Liga.



Relégué avec le Hertha malgré une bonne saison à titre personnel (12 buts et 5 assists), Dodi cherchait une solution pour poursuivre sa carrière au plus haut niveau. Le FC Séville, qui évoluera en Ligue des Champions cette saison, est une très belle opportunité. Le montant du transfert est évalué à 10 millions €.



Lukebakio pourrait donc devenir le 4e Belge à porter les couleurs de Séville après Adnan Januzaj, Tom de Mul et Axel Lawarée.