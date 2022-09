Dodi Lukebakio de retour chez les Diables au meilleur moment ? : "Je vais tout donner et je vais montrer au coach que je suis prêt"

Lukebakio espérait sans doute être appelé mais il n'était pas non plus accroché à son portable. "Je ne suis plus trop sur mon téléphone. Je me rappelle que j'étais sur la douche et que j'ai reçu beaucoup de messages. J'étais à l’hôtel avec mon équipe parce qu'on jouait le vendredi soir".



La coupe du monde au Qatar occupe aussi forcément ses pensées. Il a même envisagé de revenir en Belgique pour augmenter ses chances d'être du voyage. "C'était une possibilité", reconnaît-il. "J'étais concentré sur le Hertha. Mais si ça ne marchait pas au Hertha, j'avais dit à mon agent de faire son travail. Mais le coach m'a donné beaucoup de confiance. J'ai été convaincu et j'ai décidé de rester".



Son choix s'est avéré payant et est récompensé par son retour en sélection. Roberto Martinez lui donne une chance, à lui de la saisir. "Je suis très concentré pour les matches qui arrivent. Je vais tout donner et je vais montrer au coach que je suis prêt. Ça a pas été facile pour moi. Donc ce n'est que de la joie, que du bonheur je vais en profiter au max."



Avec quatre capes en deux ans, l'ancien carolo n'est pas incontournable chez les Diables. Il est sûr que son profil est compatible avec le système des Diables. "Je suis un ailier offensif. Donc je me vois plutôt jouer derrière l'attaquant. Mais je joue où l'entraîneur me le demande. Je peux jouer un peu partout. J'ai déjà joué comme attaquant. Je n'ai jamais joué comme back gauche mais je suis convaincu que je peux aussi évoluer dans cette position. Je suis prêt. Peu importe où je jouerai, je donnerai le maximum. Je vois ma polyvalence comme un avantage", conclut-il.