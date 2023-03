Dodi Lukebakio, auteur de deux passes décisives face à la Suède : "Je n’ai pas encore montré 100% de mes capacités"

Invité surprise dans le onze de base, Dodi Lukebakio a joué sans complexe ce vendredi face à la Suède. Deux passes décisives pour Lukaku et une belle activité sur son flanc, le joueur du Hertha Berlin a sans doute marqué des points auprès de Domenico Tedesco.

Profondeur, dribbles, centres, Lukebakio aura montré la panoplie complète du flanc offensif. Souvent encouragé par son entraîneur période, le joueur de 25 ans aura rappelé des bons souvenirs de Bundesliga à Tedesco. "On communique en allemand. Il me connaît bien et me voulait d’ailleurs quand il était à Schalke. Il m’a donné de la confiance et m’a dit de m’amuser" expliquait le joueur au micro de Pierre Deprez.

Une consigne appliquée au pied de la lettre par un attaquant pourtant laissé à quai avant le Mondial qatari. De là à être revanchard ? "Non pas du tout. On arrive avec une nouvelle génération mais on veut montrer que nous sommes capables de jouer. Nous avons tous prouvé qu’on était au niveau même s’il faudra confirmer. Et puis, dans le football il y a des hauts et des bas, on ne peut pas contrôler ça. Mais l’important, c’est de se montrer quand on a une nouvelle chance." Et ça l’attaquant l’a bien compris. "Je me suis senti bien aujourd’hui mais je reste exigeant. Je n’ai pas montré 100% de mes qualités, glissait Lukebakio avant d’évoquer le style de Tedesco. Il est exigeant et il sait ce qu’il veut. Il veut qu’on presse vers l’avant pour pratiquer ce football offensif."

Une physionomie dans laquelle semble donc s’épanouir le joueur du championnat allemand.