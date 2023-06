Documents classifiés dans la douche, valet complice, secrets nucléaires : les dessous de l’enquête du FBI chez Donald Trump

Parmi les informations contenues dans ces documents : les programmes nucléaires des États-Unis, ses capacités de défense et d’armement et celles des pays étrangers, les vulnérabilités potentielles des États-Unis et de leurs alliés face à une attaque militaire ainsi que les plans de représailles possibles en réponse à une attaque étrangère. Hautement sensible donc.

Malgré l’importance de ces documents, les enquêteurs affirment – photos à l’appui – qu’ils les ont retrouvés dans des endroits très peu protégés : un bureau, une chambre à coucher, une salle de stockage, une salle de bal, une salle de bain… et même jusque dans la douche de l’ancien président.

La résidence Mar-a-Lago – qui "n’était pas un lieu autorisé" pour la conservation de tels documents selon l’acte d’accusation – est devenue un véritable nid à caches.