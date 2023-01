Documentaire : "Une vie comme une autre", derrière le bonheur familial

Lorsqu'on sort la caméra familiale, qu'elle ait la forme d'une caméscope ou d'un smartphone, c'est le plus souvent dans le désir de saisir des moments heureux, des instants dont on veut garder un souvenir, une trace. On s'imagine déjà, redécouvrant des années plus tard, des imagesb ienheureuses. De ses propres mots, c'est dans cet optique que Jean-Louis Cros a filmé sa famille, pointant sa caméra sur ses deux enfants et son épouse, une démarche d'autant plus naturelle qu'elle complétait sa vocation de cinéaste. Mais entre ce que l'on veut filmer, ce que les vidéos montrent et ce qu'on peut y voir, il y a un monde de différence, comme le dévoile "Une vie comme une autre", le documentaire fait à partir de ces images.



Puisant dans les archives familiales pour son premier documentaire, Faustine Cros semble dans un premier temps concrétiser la vision de son paternel : les dix première minutes nous dévoilent de belles images de son enfance, où s'enchaînent souvenirs émus et moments complices, sur une musique un brin pop et un peu électro chargée de nostalgie. Mais de ces fragments du passé émerge progressivement une autre histoire familiale, bien moins plaisante : celle d'une femme malheureuse dans son rôle étriquée de mère au foyer, forcée d'abandonner une carrière de maquilleuse et des rêves de vies nomades. Et qui pendant qu'elle s'effiloche dans son existence maussade est inlassablement filmée par son mari, inactif devant sa détresse et visiblement inconscient de ce que sa caméscope saisit. Le spectacle de ces vidéos est si tragique qu'il en devient révoltant.



Tournant à son tour sa caméra sur sa famille, Faustine Cros prend à revers la démarche de son père : son oeil de cinéaste se focalise sur sa mère, refuse la passivité et met en exergue la terrible détresse de cette dernière. Dans ses silences lourds, ses regards dérobés et ses paroles à demi-mots se dévoilent la femme qu'elle est, la femme qu'elle a été et surtout la femme qu'elle aurait pu être. Le fantôme (ou la sorcière, pour reprendre sa propre auto-dénomination ?) de cette celle plane sur "Une vie comme une autre". Impossible de ne pas être hanté par son spectre. Un cinglant portrait de famille qui devient par la force des choses un grand cri pour la liberté d'une femme.