Comment se forme un dictateur durant sa jeunesse ? Est-il le produit d’un contexte familial, social et historique ? Naît-on tyran et tortionnaire ou le devient-on ? Voici quelques-unes des questions que nous allons nous poser tout le long de " A la source de la tyrannie ", un documentaire consacré à l’enfance et à la jeunesse de quelques-uns des plus terribles dictateurs ayant sévi au XXème et XXIème siècle. A travers leurs portraits de jeunesse, se dessinent les futures caractéristiques de l’exercice de leurs pouvoirs absolus.

