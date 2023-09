Documentaire : "Se crasher pour exister", à bout de course

A Comines-Warneton se tient fièrement sur quelques hectares de terrain un circuit automobile. Vidé de sa population, le lieu ne paye pas forcément de mine, mais une fois rempli, le Speedway se transforme en une exaltante arène, où l’on appuie volontiers sur l’accélérateur plus que de raison, et l’on emboutit joyeusement les voitures de ses adversaires, quitte à se crasher de manière spectaculaire. C’est dans ces sorties de course de "bangers" que le sport écrit ses heures de gloire, à la grande joie de son public et des pilotes, qui forment une communauté soudée.



Pour certains c’est même une affaire de famille : Alizée, la protagoniste du documentaire "Se crasher pour exister" est pilote, comme son compagnon, son père, sa mère et prochainement son petit frère. Entre hobby et raison d’être il n’y a pas de frontière pour ces férus de crashs, qui réparent leurs engins presque aussi rapidement qu’ils les détruisent. Avec une affection évidente à leur égard, le cinéaste Julien Henry met en lumière leur passion, leurs codes, leur manière d’appréhender la vie, dans toute leurs singularités : quand vient l’heure de révéler le sexe d’un bébé à naître, on l’annonce...en faisant sortir un gaz de couleur rose du pot d’échappement. Mais que devient une telle communauté lorsqu’elle ne plus pratique son sport ? Alors que le seul Speedway ferme son circuit pour une durée indéterminée, en raison d’obscures complications administratives, un gouffre s’ouvre dans leur vie, qu’observe Julien Henry avec un regard empathique.



Pas besoin d’apprécier la course automobile pour comprendre leur manque. Amplifié par la musique dynamique mais mélancolique de Clémence Ducreux, le récit de leur déroute nous saisit par sa poésie et par l’émotion qu’il dégage. Un documentaire beau et puissant.



Première du film en présence de l'équipe ce jeudi 7 septembre à 19h à Flagey, suivi par une tournée événementielle (Plaza Arthouse Cinéma à Mons, le Camso Speedway à Comines-Warneton, la Prison de Leuze-en-Hainaut, le Quai10 à Charleroi)