Documentaire : "Queerying Nature", toutes les sexualités et tous les genres sont dans la nature

La rengaine homophobe est connue : "Ce n’est pas naturel !". Ce à quoi le documentaire d'Aline Magrez et Leonor Palmeira "Queerying Nature", répond d’un vigoureux "Faux !". Partant d’exemples du monde animal qui échappent aux normes hétérosexuelles et binaire,s le film explore gaiement notre rapport à la nature, la reproduction, la sexualité et les normes sociétales.

En effet, l’homosexualité, les changements de genre et autres comportements qualifiés de "queers"ne sont pas uniquement l’apanage des humains. Dans le monde animal, les cas de changements de sexe ou de relations entre deux animaux d’un même sexe sont multiples. Se pourrait-il que la nature n’obéisse pas systématiquement à la nécessité de reproduction ? C’est l’idée contemplée avec une certaine poésie par le film… et une certaine prudence aussi. Comme le souligne une des intervenantes, prendre exemple sur le monde animal n’est pas forcément la meilleure voie à suivre. Ni les personnes homosexuelles ni les personnes transgenres n’ont besoin des manchots ou de bonobos pour justifier ou légitimer leur existence. Et à l’inverse, le monde animal est trop souvent utilisé pour justifier des comportements humains répréhensibles (hiérarchie entre les sexes, etc.).



Le film choisi plutôt d’envisager la queerness de la nature comme un point de départ des plus stimulants, qui ouvre le champ des réflexions et des considérations. Mettant en lumière le travail de la philosophe Vinciane Despret, de l’artiste de cabaret Camille Pierre et de l’artiste peintre Gwenn Seemel, "Queerying Nature" nous emporte dans leurs pensées et leurs créations, qui troublent et interrogent nos a priori. Balade documentée (et animée) en dehors des marges, le documentaire fait tomber les barrières avec une poésie et une érudition des plus appréciables.