Documentaire Pornhub sur Netflix : l’irrésistible ascension et l’inévitable dérive ?

Ce mercredi, la plateforme Netflix a sorti un documentaire très attendu sur le géant de l’industrie du porno made in 21e siècle : Pornhub. Intitulé : "Pornhub, gros plan sur le géant du sexe". Un documentaire fascinant qui permet de saisir le fonctionnement de cette industrie à l’ère des réseaux sociaux et d’internet, de comprendre quels en sont les acteurs, les victimes et les enjeux financiers pharaoniques qui sont à l’œuvre. Un "gros plan" qui permet également de soulever plusieurs questions, au-delà du porno, sur quel monde du net on souhaiterait. Sans jamais prendre parti, en étant très complet et avec une richesse des sources, ce documentaire, dirigé par Suzanne Hillinger, nous pousse chacun et chacune à la réflexion.

Les chiffres fous de Pornhub

Pornhub est depuis longtemps considéré comme le géant de l’industrie du porno. Mindgeek, la société-mère de la plateforme est également propriétaire de nombreux noms de référence de cette industrie comme Brazzers, Yourporn, Redtube etc…

Mais très clairement, Pornhub semble encore aujourd’hui indétrônable. En 2022, la plateforme pouvait revendiquer 2,5 milliards d’utilisateurs. C’est le 12e site le plus visité au monde, selon SimilarWeb, devant Amazon, Tiktok ou encore Netflix. Selon une étude de Diggity marketing, citée par le New York Times en 2020, Pornhub fait partie des 3 compagnies qui ont changé considérablement notre 21e siècle, aux côtés de Google et Facebook et même avant Apple ou encore Microsoft.

Aujourd’hui, on estime, qu’en moyenne, c’est à l’âge de 11 ans que l’on voit son premier film porno.

Ça mérite (nécessite ?) donc qu’on aille un peu plus loin pour comprendre le fonctionnement de ce mastodonte.

Les dérives du progrès ?

Le documentaire retrace l’irrésistible ascension de la plateforme. Il raconte comment, grâce à l’avènement d’Internet, Pornhub a participé à faire passer le porno d’une industrie de l’ombre et du secret à la lumière, à grand renfort de campagnes publicitaires et d’encarts géants en plein milieu de Times Square, à New York. Mais ça raconte aussi comment, un peu à l’instar de Youtube, cette plateforme a permis aux performeurs et performeuses de sortir de la précarité en devenant maître et créateur de leurs propres contenus. Désormais, ils et elles n’étaient plus tributaires des studios de production qui faisaient la loi. Bref, ils devenaient de vrais "youtubeurs" du monde de la pornographie.

Une success story qui aurait pu s’arrêter là, si le fonctionnement de la plateforme n’avait pas rendu possible les pires des dérives.

Son fonctionnement suppose que sur la partie payante du site, seuls les créateurs de contenus "certifiés" pouvaient publier du contenu. Mais ce n’était pas le cas pour l’ensemble du site, même si les acteurs et actrices n’ont cessé de le demander. En fait, n’importe qui pouvait alors publier du contenu sur Pornhub. Parallèlement, les efforts pour modérer les contenus publiés et repérer les vidéos criminelles n’étaient pas assez déployés. C’est ainsi qu’un nombre très important de vidéos contenant des agressions sexuelles, des viols, des viols sur mineurs ont été publiés. C’est aussi une plateforme qui a rendu possible le revenge porn. On apprend que Pornhub générait la grande partie de ses revenus, non pas avec ses pages payantes, mais avec des revenus publicitaires. Plus de contenus, plus de publicités. Et donc plus de cash. Comme le rappelle France Info, Pornhub affichait un chiffre de 500 millions de dollars.

C’est finalement un article d’opinion du New York Times, paru en 2020, intitulé "les enfants de Pornhub" qui va précipiter la compagnie dans la tourmente. L’auteur de l’article, Nicholas Kristof, décortique le fonctionnement de la plateforme et tente de proposer des solutions. Parmi elles, suspendre les mécanismes de paiements via Mastercard ou Visa. L’article va se répandre comme une trainée de poudre. La pression aussi. Ces compagnies de transactions financières prendront la décision en 2022 de suspendre les transactions avec leurs moyens de paiements.

Un coup dur qui va conduire la société à réagir. Des millions de contenus seront alors supprimés de la plateforme. Mais c’est trop tard. A l’été 2022, les chefs de l’entreprise, Feras Antoon et David Tassilo démissionnent. Aujourd’hui, la maison-mère de Pornhub, Mindgeek a été rachetée par une firme canadienne de capitaux privés, Ethical Capital partners. Les termes de la transaction n’ont pas été divulgués, mais la société ECP dit vouloir renforcer la notoriété de Mindgeek et la positionner comme "chef de file de la lutte contre les contenus illicites sur Internet".

Et après ?

La rupture avec Mastercard et Visa a marqué un véritable coup dur à l’entreprise multimillionnaire. Mais c’est aussi toute l’industrie qui vacille. Donc également les personnes dont c’est librement le métier et qui se retrouvent à nouveau mises au placard, retour à la précarité.

C’est certainement le point fort du documentaire. Il nous force à nous interroger et aller plus loin. Sans jamais prendre parti, on en vient à s’interroger : Voudrait-on vivre dans un monde sans que la pornographie (même libre et consentie) ne puisse exister ? Et finalement, Pornhub n’est qu’une plateforme comme les autres. Les questions liées à la vie privée, à la modération des contenus sensibles, aux revenus liés aux publicités ciblées etc… Toutes ces questions peuvent également se poser pour Meta, Snapchat, Twitter ou encore Tiktok. Alors finalement, quel type d’internet souhaitons-nous ? Quel genre de cadre doit être établi ?

Le documentaire ne répond pas à ces questions. Mais il nous invite intelligemment à nous les poser.