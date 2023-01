Documentaire : "Petite Fille": la transidentité chez les enfants

Dans une famille, et c’est le cas dans le documentaire Petite Fille, c’est souvent la maman qui prend en charge la gestion de la transidentité d’un membre de la famille. Maman qui aime, qui gère, qui soutient, qui accompagne son enfant… et qui se sent coupable.

Daphné Coquelle le confirme : les mamans pensent que c’est de leur faute si leur enfant questionne son identité de genre. Elles pensent clairement avoir fait une erreur quelque part. Et ce sont aussi souvent elles qui s’en prennent plein la figure. " C’est sûrement parce que tu voulais un garçon/une fille"… ou "tu l’as trop couvé.e ", etc.

Évidemment, elles n’y sont pour RIEN ! Ni les mamans, ni les papas, ni les autres personnes dans l’entourage proche de l’enfant. Et tout le monde le confirme, y compris le corps médical : les questionnements de genre des enfants n’ont RIEN à voir avec les parents ! Et il existe des enfants trans dans tous types de familles (riches, bourgeois, pauvres, de classe moyenne, dans les familles classiques, violentes, douces, mono- ou homoparentales, chez des enfants adoptés, etc.)

Un enfant qui se découvre trans, et on le voit tout au long du film, ça prend du temps et de la place. Les préoccupations des autres membres de la famille sont parfois mises sur pause quand survient le séisme. Et s’ensuit une spirale de culpabilité, d’acceptation, d’information (à soi et à l’entourage) et d’accompagnement.

Daphné Coquelle conclut : La souffrance n’est en fait pas liée directement au fait d’être une personne trans. La souffrance émane du regard de la société, de la transphobie subie ou du rejet de la famille.

Heureusement, une personne trans n’est pas toujours en souffrance, ni en rejet de son corps. Et beaucoup de jeunes trans suivis par Transkids ne ressentent pas le besoin de suivre une thérapie.

La clé, selon la présidente de Transkids, c’est tout simplement pour les parents de montrer à leurs enfants qu’ils les aiment inconditionnellement, et qu’ils sont là avec lui/elle/iel. Toujours.

On le voit clairement dans le documentaire Petite Fille : si Sasha pouvait être fille tout le temps, acceptée et vécue comme telle, à la maison, à l’école, à la danse et dans la société en général, elle ne serait pas en souffrance et pourrait vivre pleinement son enfance… et surtout, sans avoir à grandir trop vite.