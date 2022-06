Documentaire : “New Pigs on the Block”, cochons de voisins

Ils s'appellent Luc, Mia et Anja, et ils font partie d'un projet social. La truffe dans les restes que les restaurants et ménages des alentours leur offrent, les trois protagonistes de "New Pigs on the Block" mènent une vie en apparence simple et dénuée de préoccupations. Ils sont aussi, si ce n'était pas clair, des cochons. C'est leur quotidien que le cinéaste Jimmy Kets s'était attaché à filmer pendant plusieurs mois, de jour comme de nuit. La caméra à leur hauteur, il a choisi de nous plonger dans leur vie en faisant abstraction du reste.



Manger, uriner, jouer, marcher, se reposer : autant d'activités porcines que le documentaire nous montre sans commentaire ou narration. Le long-métrage n'a d'yeux et d'oreilles que pour les cochons, filmés au plus près. Et si l'on met de côté les grouinements, les dialogues sont rares. Les seules voix humaines sont celles des personnes qui passent aux alentours, mais qui restent généralement hors-champ. L'accompagnement musical est quant à lui discret. Proposition cinématographique plutôt radicale, “New Pigs on the Block” joue sur le dénuement et sur l'épure.



Coïncidence : cette approche ressemble fortement à celle du documentaire "Gunda", sorti dans les salles belges l'année dernière. Réalisé par Victor Kossakovski, ce film en noir et blanc filmait la basse-cour et plus particulièrement les cochons à leur hauteur, avec une simplicité déconcertante. Difficile évidemment de ne pas comparer les deux œuvres, qui partagent des méthodes et des intentions similaires, mais font des choix esthétiques différents. Tandis que “Gunda” optait pour des images revêtant une certaine élégance visuelle, “New Pigs on the Block” cherche moins à faire valoir sa veine artistique.