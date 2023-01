Documentaire : "Mi país imaginario", la révolution tant attendue

Voilà presque 50 ans que Patricio Guzmán consacre ses talents de documentaristes à l’histoire politique mouvementée du Chili, qu’il a suivi avec le cœur lourd. De "La Bataille du Chili" qui chronique en 1973 le coup d’État à venir contre Salvador Allende jusqu’au documentaire poétique "La cordillère des songes", son cinéma fait état d’un pays en conflit avec lui-même, tiraillé entre néo-libéralisme, dictature et progressisme. Même après la chute d’Augusto Pinochet, le Chili peine à être à la hauteur de ses espoirs : inégalités, corruption et injustices en tout genre ne correspondent pas au rêve qu’il nourrit pour son pays.

Mais en octobre 2019, la situation de son pays change. L’augmentation du prix du ticket de métro, qui pourrait sembler n’être qu’une broutille, met le feu aux poudres pour une population aux abois. Plus d’un million de personnes prennent d’assaut les rues de Santiago pour y manifester contre l’inflation galopante, mais aussi pour réclamer une société plus juste et démocratique."Le Chili avait retrouvé sa mémoire. L’événement que j’attendais depuis mes luttes étudiantes de 1973 se concrétisait enfin." raconte Patricio Guzmán.

Alternant images des manifestations et témoignages des manifestantes et d’activistes, "Mi país imaginario" présente une forme plus classique que les précédents films du réalisateur, comme "Nostalgie de la lumière" ou "Le Bouton de nacre". Quelques moments de poésie parsèment la narration, mais le film ne laisse que peu de temps pour l’onirique. Le choix peut-être surprenant, mais si le film est plus conventionnel, c’est aussi qu’il n’est plus nécessaire pour Guzman de rêver : tout porte à croire que ce pays imaginaire qu’il berce depuis tant d’années est en train de se créer, par la force d’une nouvelle génération de femmes.

"Mi país imaginario" est à découvrir dans les salles belges à partir du 18 janvier.