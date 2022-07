Documentaire : “Marx peut attendre”, le frère manquant

Dans un documentaire inédit, le réalisateur Marco Bellocchio sur penche sur la disparition tragique de son frère jumeau.



La famille de Marco Bellocchio ("Le Traître", "Vincere") est réunie autour d'une table. "Peut-être pour la dernière fois", note le réalisateur âgé de 82 ans. À ses côtés, se tiennent ses enfants, ses nièces et neveux, et évidemment ses frères et sœurs. Le déjeuner compte quelques absents : au fil des décennies, la fratrie a perdu plusieurs de ses membres. De tous les disparus, celui dont la mort fut sans doute la plus douloureuse, c'est Camillo, le frère jumeau du cinéaste, qui s'est suicidé à l'âge de 29 ans. Son décès, aussi tragique qu'inattendu, hante de toute évidence la famille Bellocchio. Pour exorciser ses démons, ou au contraire pour mettre la lumière sur ce fantôme qu'il a côtoyé toute sa vie, le réalisateur italien a entrepris de consacrer un documentaire à ce frère absent.



Contrairement à ce que son titre suggère, il n'est guère question de politique dans "Marx peut attendre". Pour Camillio Bellocchio, peu intéressé par les causes sociales, cette formule provocante était une manière de déclarer ses priorités. Ou peut-être était-ce un appel à l'aide, lancé à sa famille, trop engagée dans les combats de son et les vicissitudes de la vie pour prendre conscience du drame qui se jouait au sein même de la fratrie. À l'annonce de sa mort, aucun de ses frères et sœurs ne pense au suicide. À leurs yeux, Camilllo était un bon vivant, une personne insouciante à l'excès, volontiers mauvais garçon, joueur en toute chose.



Des regrets dans la voix, ils s'expriment face caméra. En rétrospective, certains signaux d'alerte étaient visibles : sa mélancolie, ses relations difficiles avec son entourage, sa vie amoureuse compliquée, sa dépression latente. Chaque se plonge dans ses propres souvenirs pour tenter de comprendre qui il était et ce qui l'a mené à se donner la mort. Le portrait est évidemment incomplet : au-delà des contradictions entre les témoignages, certaines pièces manquent inévitablement au puzzle.



Assez sage dans sa forme, mais hautement personnel, Marx peut attendre" se regarde avec une certaine émotion. On comprend, au fur et à mesure que le documentaire avance à quel point il a pleinement sa place dans l'œuvre de Marco Bellocchio. Comme en témoignent les nombreux extraits issus de ses propres films, sa famille et son frère nourrissent depuis toujours son cinéma. Nommer le défunt, lui donner corps par le documentaire plutôt que par la fiction, ressemble à un aboutissement pour ce cinéaste qui n'a eu de cesse de convoquer son fantôme.

"Marx peut attendre" est à découvrir dans les salles belges à partir du 13 juillet.