Documentaire : Maria Callas et Renata Tebaldi, les grandes rivales de la musique

Elles étaient les deux divas les plus célèbres de l'après-guerre : Maria Callas, la "tigresse", et Renata Tebaldi, la "voix d'ange", étaient diamétralement opposées. Passion, modernité et scandale pour l'une, attachement au style classique et au bel canto pour l'autre.

Si l'expressive Maria Callas est aujourd'hui considérée comme une chanteuse mythique dans le monde entier, sa "rivale" reste presque inconnue du grand public, malgré ses rôles dans de nombreuses oeuvres phares du répertoire lyrique. Comment expliquer une telle différence ? Cette rivalité entre les deux artistes était-elle bien réelle ?

Les deux grandes sopranos ont défrayé la chronique de l'époque, donnant libre cours aux rumeurs les plus folles. Depuis, plusieurs ouvrages sont venus tempérer les allégations des journalistes, certains affirmant même que la querelle entre les deux femmes n’était que pure invention. " Duels " rouvre le dossier !

Le réalisateur a voyagé de New York à Milan pour rechercher des indices au sein des grandes maisons d'opéra. Il a rencontré des proches, des amis et des experts en opéra et, bien sûr, écouté les prestations de ces deux voix sans précédent. Le résultat est un voyage fascinant à travers le monde de l'opéra et de la musique.

Réalisateur : Andreas Morell