Documentaire : "Mais qui veut changer Liedts ?", paroles de quartier

Ce quartier populaire de Schaerbeek n’en est évidemment pas à sa première transformation. S’appuyant sur de multiples images d’archives, le film remonte le temps tout en évoquant les différentes vagues de migration qui ont traversé la place et ses rues adjacentes au fil des années. Personne ne le nie parmi les personnes interrogées : un quartier, ça évolue, ça se transforme, rien ne reste figé. La crainte des riverains est que ce nouveau métro soit une tentative à peine déguisée pour gentrifier la place Liedts. Adieu l’ancien tram, bonjour les promoteurs immobiliers ?



Ce qui frappe peut-être le plus à la vision du documentaire, c’est l’absence apparente de considérations des élus pour la parole des citoyens. Alors que ces derniers se rassemblent, s’informent et tentent de faire entendre leurs voix, le monde politique paraît bien sourd à leurs réclamations et fermés à leurs requêtes, enchaînant campagnes marketings et discours plein de promesses. D’une vraie concertation entre les pouvoirs publics et les riverains, "Mais qui veut changer Liedts ?" ne fait pas état.



Il y a évidemment matière à débat, et c’est tout l’enjeu de ce documentaire qui ne prétend pas avoir toutes les réponses, mais interroge ce que les autorités imposent. Travail collectif, le film défend dans sa création comme dans son propos une démocratisation du débat public à tous les étages. Puisque la mobilité et l’urbanisme concernent chaque citoyen, il semble en effet logique d’en faire l’affaire de tous.