Documentaire: La guerre froide, la croisade du président américain Truman

La postérité a fait de l’Union soviétique l’instigatrice de la Guerre froide. Et pourtant ! A rebours d’une idée reçue, l’engrenage a été provoqué et alimenté par les États-Unis. Entre malentendus, interprétations erronées et réactions inadaptées, l’anticommunisme obsessionnel du président Truman a engendré une dangereuse escalade qui, échappant à son initiateur, a fait basculer le monde dans quatre décennies de paix belliqueuse et de dissuasion nucléaire.