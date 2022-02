Documentaire: L'armée de l'ombre de Vladimir Poutine

L'armée de l’ombre de Poutine est une investigation géopolitique sur les traces de la société militaire privée russe, Wagner.

Clandestine, elle appartient à Evgueni Prigojine, homme d’affaires milliardaire aujourd’hui sous le coup de nombreuses sanctions internationales et proche de Vladimir Poutine. Son existence n’est pas officielle, pourtant elle est le fer de lance d’une nouvelle guerre froide voulue par l’homme fort du Kremlin : extension des zones d’influence russes, notamment en Afrique et au Moyen Orient, campagnes de déstabilisation des puissances occidentales, campagnes de désinformation, crimes de guerre et assassinats ciblés.

Un documentaire d'Alexandra Jousset et Ksenia Bolchakova à voir dans Doc shot le jeudi 17 février à 22h15 sur la Une. Le programme est en replay sur Auvio durant 90 jours