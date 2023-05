Documentaire : jeune couple porno cherche bonheur dans le film "Artem & Eva"

Agés de 22 ans et originaires de Omsk en Sibérie, Artem et Eva forment un couple d’étudiants. Pour faire face à la vie chère, ils décident de tourner ensemble un film pornographique amateur et de le poster sur la plateforme Pornhub. La vidéo devient virale et leur rapporte de quoi faire face à leurs dépenses. Eva se mue en star et prend le pseudonyme "Eva Elfie".

Très vite, l’effet boule de neige entraîne le jeune couple dans un engrenage très lucratif, mais aussi, les oblige à être omniprésent sur les réseaux, au risque de perdre leur public. Leur quotidien oscille donc entre journée à l’appartement, tournage à l’extérieur dans des studios semi-professionnels avec de faibles moyens. Loin des grosses productions américaines qui apparaissent dans "Pleasure", ici les jeux de rôles, déguisement et tournage font qu’une maquilleuse et un réalisateur suffisent. De quoi drainer fans et argent facilement.