Documentaire : "How to Save a Dead Friend", chronique d’une mort annoncée

Avec son premier long-métrage documentaire, la réalisatrice Marusya Syroechkovskaya signe un vibrant hommage à son ami décédé.

Tout espoir, tout doute est immédiatement brisé par la première scène de "How to Save a Dead Friend", où l’on assiste à l’inhumation de son protagoniste, Kimi, qui laisse derrière lui quelques proches, dont la réalisatrice Marusya Syroechkovskaya. Il peut sembler contre-intuitif de commencer le récit avec ce point final, mais par ce geste la cinéaste évacue toute possibilité de suspense. C’est une mort annoncée depuis longtemps que celle-là, et plutôt que de nous faire contempler ce qu’aurait pu être son existence s’il n’avait pas passé l’arme à gauche, elle préfère le "sauver" en retraçant fidèlement sa vie, dans toute sa beauté et son ignominie.



Elle a pour ce faire un amas d’images prises au vol, récoltées depuis ses 16 ans. Narratrice, elle nous raconte à travers ces vidéos intimes et indéniablement puissantes leur relation naissante, et sa propre survie. Lorsqu’elle a rencontré Kimi, c’est elle qui flirtait avec la mort, incapable d’imaginer qu’elle arriverait jusqu’à ses 17 ans, ne pouvant envisager autre chose qu’une mort prématurée, comme tant des stars du rock qu’elle affectionne. Avec une bande-son punk et new wave, le film nous raconte cette jeunesse russe désespérée, déchirée par le mal-être et la colère. C’est propulsé par ces musiques que le film nous entraîne aussi dans les plus belles années du couple… qui n’ont évidemment qu’un temps.



D’où vient ce désespoir qui plane sur leur vie, et fatalement sur le film ? Syroechkovskaya n’en cherche pas forcément les causes. Des éléments de réponse comme leurs conditions socio-économiques, leur vie de famille, le système russe de santé inadapté aux souffrances psychologiques ou la dictature politique de Poutine sont évoqués, mais le film ne propose pas vraiment d’explications définitives, préférant se concentrer sur le ressenti direct de ses personnages. Lorsque l’addiction dévore progressivement la vie de Kimi, et par extension celle de ses proches, c’est avec un sentiment d’impuissance qu’on assiste à sa chute. Il n’y a pas de réponse toute faite, ni de solution évidente.



Un film sans issue ? Presque. La forme du documentaire et les intonations de sa narratrice sont comme une bouée de sauvetage. Du début à la fin, son affection et son admiration pour son ami mort transparaissent. Vibrant et puissant hommage, "How to Save a Dead Friend" ne le fait pas revenir d’entre les morts, mais lui donne une autre existence, sur le grand écran.

"How to Save a Dead Friend" sort dans les salles belges ce 13 septembre.